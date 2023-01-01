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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:08

В КНДР прошли перестановки в армейском и партийном руководстве

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - На завершившем работу в субботу пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) был проведен ряд перестановок в партийном и военном руководстве, следует из сообщения Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

С поста секретаря ЦК ТПК был уволен Пак Чон Чхон, являвшийся одновременно заместителем председателя Центральной военной комиссии. На этих постах его сменил Ли Ен Гиль, который занимал пост министра обороны страны.

Новым министром обороны стал Кан Сон Нам, начальником Генштаба Корейской народной армии - Пак Су Ир, сменивший Ри Тэ Сопа.

Членом политбюро ЦК ТПК на пленуме был избран Пак Су Иль, состоялись также выборы ряда кандидатов в члены политбюро и членов ЦК, информировало агентство.

КНДР армия руководство перестановки
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