Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

Самолеты Fly Arna будут летать в "Шереметьево" из Еревана с 21 января 4 раза в неделю

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Армянская бюджетная авиакомпания Fly Arna запускает прямые авиарейсы в московский аэропорт "Шереметьево" с 21 января.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, рейсы будут осуществляться из ереванского аэропорта "Звартноц" в "Шереметьево" 4 раза в неделю.

Fly Arna - совместное предприятие Фонда государственных интересов Армении (ANIF) и арабской авиакомпании Air Arabiс. Компания была создана в июле 2021 года.

Fly Arna осуществляет также рейсы в московский аэропорт "Домодедово", Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Сочи и Тбилиси.

Армения Fly Arna Шереметьево
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Космонавтов смогут готовить к работе в открытом космосе на американском сегменте МКС

Космонавтов смогут готовить к работе в открытом космосе на американском сегменте МКС
Пандемия коронавируса

Южная Корея будет тестировать на COVID-19 приезжающих из Макао и Гонконга

Южная Корея будет тестировать на COVID-19 приезжающих из Макао и Гонконга

Байден заявил, что США и Южная Корея не обсуждают совместные ядерные учения

Что произошло за день: понедельник, 2 января

Европарламент начал процесс срочного лишения двух депутатов иммунитета

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В Бразилии началась церемония прощания с Пеле

В Бразилии началась церемония прощания с Пеле

Гроб с телом Пеле доставили на стадион "Сантос" для церемонии прощания

Гроб с телом Пеле доставили на стадион "Сантос" для церемонии прощания

В Ватикане началось прощание с папой римским на покое Бенедиктом XVI

В Ватикане началось прощание с папой римским на покое Бенедиктом XVI
Военная операция на Украине

Российская дальняя авиация в 2023 году будет участвовать в СВО на Украине

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });