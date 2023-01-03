Самолеты Fly Arna будут летать в "Шереметьево" из Еревана с 21 января 4 раза в неделю

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Армянская бюджетная авиакомпания Fly Arna запускает прямые авиарейсы в московский аэропорт "Шереметьево" с 21 января.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, рейсы будут осуществляться из ереванского аэропорта "Звартноц" в "Шереметьево" 4 раза в неделю.

Fly Arna - совместное предприятие Фонда государственных интересов Армении (ANIF) и арабской авиакомпании Air Arabiс. Компания была создана в июле 2021 года.

Fly Arna осуществляет также рейсы в московский аэропорт "Домодедово", Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Сочи и Тбилиси.