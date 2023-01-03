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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:56

В Брюсселе пока не подтвердили, что следующий саммит ЕС-Украина состоится в Киеве

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Официальный представитель главы Европейского совета Баренд Лейтс сообщил журналистам, что пока не может назвать место проведения предстоящего 3 февраля саммита ЕС-Украина.

"Я пока не могу подтвердить место проведения (...) Дата и формат остаются без изменений", - сказал пресс-секретарь Шарля Мишеля, отвечая во вторник прессе на соответствующий вопрос.

Накануне ряд СМИ объявили, что этот саммит решено провести в Киеве.

Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант в свою очередь на брифинге в Брюсселе во вторник в ответ на аналогичный вопрос напомнила, что накануне председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудила "целую серию различных тем".

"Были затронуты различные аспекты помощи, включая макрофинансовую поддержку, определенную в прошлом году, которая предусматривает выделение ежемесячных траншей для Украины в течение 2023 года, и поддержку в том, что касается энергетики, гуманитарной помощи, помощи учебным заведениям", - сказала пресс-секретарь ЕК.

Но вопросы, касающиеся организации саммита, она предложила адресовать Европейскому совету.

ЕС Украина
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