В Эстонии перестанут выпускать бумажные газеты по понедельникам

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - С 16 января в Эстонии из-за экономических трудностей газеты на эстонском языке перестанут выходить в бумажной версии по понедельникам.

"Это означает, что в Эстонии по понедельникам больше не будет выходить ни одна газета на эстонском языке", - сообщил в среду портал ERR.

В конце прошлого года об отказе от бумажного номера по понедельникам сообщили также газеты Postimees и Ohtuleht, а деловая газета Aripaev осенью прошлого года вообще отказалась от бумажного издания, полностью перейдя в цифровой формат.

Главный редактор Eesti Paevaleht Урмо Соонвальд и председатель правления владеющего газетой концерна Delfi Meedia Арго Виркебау заявили, что это решение стало результатом повышения расценок и ведомственных решений.

"У государства были моменты и возможности, чтобы проанализировать кратко- и долгосрочные последствия роста цен, но почему-то оно поспособствовало тому, чтобы около 650 000 подписчиков Ohtuleht, Postimees и Eesti Paevaleht больше не смогли читать по понедельникам бумажную газету", - добавили Соонвальд и Виркебау.

Государственное почтовое предприятие Omniva в конце прошлого года сообщило о резком повышении расценок на доставку периодики на дом, после чего издания были вынуждены сократить число выпусков на бумажном носителе.