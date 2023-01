Amazon получила необеспеченный кредит на $8 млрд от группы банков

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Amazon.com Inc получила необеспеченный кредит от группы банков на сумму $8 млрд, средства которого планирует направить на финансирование общекорпоративных целей.

Как говорится в сообщении, направленном Amazon Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), кредит привлекается сроком на год - до 3 января 2024 года - и может быть продлен еще на 364 дня.

В число банков, предоставивших кредит Amazon, вошли TD Securities (USA) LLC, Australia and New Zealand Banking Group Ltd., нью-йоркское подразделение Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., а также отделение Bank of China в Лос-Анджелесе, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, DBS Bank Ltd., Mizuho Bank Ltd. и National Westminster Bank Plc.

По данным на 30 сентября, долг Amazon составлял $58,9 млрд.