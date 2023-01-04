Китай вновь разрешил фондам прямых инвестиций привлекать средства на жилую недвижимость

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Власти Китая вновь разрешили фондам прямых инвестиций привлекать средства на реализацию проектов в сфере жилой недвижимости, сообщает агентство Bloomberg.

По словам источников агентства, Китайская ассоциация управляющих компаний (AMAC) возобновила выдачу фондам разрешений на регистрацию этих инвестиционных продуктов. AMAC, курируемая Комиссией по регулированию рынка ценных бумаг КНР (China Securities Regulatory Commission, CSRC), приостановила их одобрение в 2021 году.

Инвестиции в фонды, ориентированные на рынок недвижимости, в 2021 году уменьшились на 2%, до 438,9 млрд юаней ($63,7 млрд), свидетельствуют данные AMAC.

Источники Bloomberg сообщают, что власти КНР готовят дополнительные меры, чтобы помочь крупным девелоперам преодолеть нехватку ликвидности.

По их словам, Комитет по стабильности и развитию при Госсовете КНР предписал регуляторам банковского сектора и рынка ценных бумаг подготовить меры для укрепления балансов некоторых из "системно важных" девелоперов. Получить дополнительную помощь смогут застройщики, которые подтвердят достоверность своей финансовой отчетности. Кроме того, под действие новых мер подпадут лишь те компании, которые не допускали дефолтов по долгу, отмечают источники.

Как ожидается, финансовые институты и регуляторы создадут списки девелоперов, которые смогут воспользоваться новыми возможностями. Речь идет о потенциальном привлечении капитала за счет выпуска акций, привлечении кредитов, а также создании инвестиционных трастов недвижимости и стимулировании сделок M&A.

Индекс акций китайских девелоперов, рассчитываемый Bloomberg, подскочил на 5,4% в среду.

Стоимость бумаг Country Garden Holdings взлетела в цене почти на 12% по итогам торгов в Гонконге. Акции Poly Developments в Шанхае подорожали на 3,9%, China Vanke в Шэньчжэне - на 4,6%.