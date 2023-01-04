Goldman Sachs спрогнозировал сокращение экономики РФ в 2023 году на 1,3%

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - В России экономика сократится на 1,3% в 2023 году и повысится на 1,8% в 2024 году, прогнозируют аналитики Goldman Sachs.

Британский ВВП сократится на 1,2% в 2023 году, максимальными темпами среди всех крупнейших экономик мира за исключением России, прогнозируют аналитики.

Экономики еврозоны и Великобритании уже вступили в рецессию, цитирует CNBC отчет группы аналитиков Goldman под руководством старшего экономиста банка Яна Хатциуса. В частности, они отмечают, что Европа сильнее других стран пострадала от роста цен на энергоносители, повысившего общую инфляцию.

"В свою очередь, высокая инфляция скажется на реальных доходах, потреблении и промышленном производстве. Мы ожидаем падения реальных доходов в еврозоне на 1,5% до конца первого квартала 2023 года и на 3% в Великобритании до конца второго квартала перед восстановлением во втором полугодии", - говорится в отчете.

В 2024 году экономика Великобритании, как ожидается, вырастет на 0,9%.

Экономика Германии, по прогнозам Goldman, сократится на 0,6% в 2023 году и восстановится на 1,4% в 2024 году. ВВП США увеличится на 1% в текущем и на 1,6% в следующем году.