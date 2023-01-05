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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Глава МИД Франции заявила о желании Парижа сохранить контакты с Россией

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Париж продолжает поддерживать контакты с Москвой на разных уровнях.

"Мы поддерживаем контакты на всех уровнях и желаем сохранять контакты с Россией (...). Мне доводилось разговаривать с моим коллегой Сергеем Лавровым, пересекаться с ним на международных конференциях", - сказала она в четверг в эфире телеканала LCI.

Кроме того, отметила Колонна, у посла Франции в России есть соответствующие партнеры, он совершает поездки по стране, продолжает дипломатические контакты, хотя "и не всегда простые".

Франция Катрин Колонна
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