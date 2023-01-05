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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:18

Боррель обсудил с властями Марокко коррупционный скандал в Европарламенте

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Находящийся с визитом в Марокко глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил в четверг на пресс-конференции в Рабате, что обсудил с министром иностранных дел Насером Буритой и премьер-министром Азизом Аханнушем расследование о подозрении в коррупции членов и сотрудников Европарламента.

"Очевидно, что мы обеспокоены этими событиями, о которых сообщалось в прессе. Они тревожат, а обвинения серьезные. Позиция Евросоюза ясна: не может быть безнаказанности коррупции, нулевой терпимости к ней. Мы должны дождаться результатов продолжающихся расследований со стороны судебных органов, которые внесут ясность в эти события, и мы ожидаем от всего полного сотрудничества в этом расследовании", - сказал он.

Выступление Борреля опубликовала в Брюсселе Европейская внешнеполитическая служба.

Накануне журналисты спрашивали пресс-секретаря главы европейской дипломатии Петера Стано об уместности этого визита Борреля в то время, как бельгийские власти ведут расследование коррупционных связей, в которых, по сообщениям СМИ, замешано и Марокко.

"Что касается предположений СМИ относительно Марокко, наша позиция не менялась: расследование продолжается, Европейский парламент готов сотрудничать, бельгийское правосудие работает. Мы ожидаем результатов, и мы будем действовать в соответствии с нашим долгом", - ответил Стано на брифинге в Брюсселе.

Вместе с тем, он заявил: "Не будем забывать, что пока это только предположения, не доказанные на данной стадии, расследование еще не завершено. Никто официально не заявил, что Марокко виновно и должно расцениваться как государство нон-грата". Пресс-секретарь призвал не делать "никаких поспешных выводов на основе слухов".

В Бельгии продолжается расследование дела в связи с подозрениями в коррупции в Европарламенте депутатов и сотрудников, имевших связи с представителями интересов Катара. В их числе лишенная полномочий бывшая заместитель председателя ЕП греческий депутат Ева Кайли.

Как сообщало германское издание Der Spiegel, в "катаргейте" может быть замешано и Марокко. По данным СМИ, марокканские спецслужбы связывались с фигурантами коррупционного скандала, продвигая интересы Рабата.

Марокко Жозеп Боррель
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