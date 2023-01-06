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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

ЦБ Ирана и две иранские соцсети отбили кибератаки

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Иранские специалисты пресекли кибертаки на центробанк Ирана и две местные социальные сети, информирует в пятницу агентство ИРНА.

"Исполнительный директор иранской компании "Телекоммуникационная инфраструктура" Амир Ладжеварди сообщил о кибератаках на Центральный банк Исламской республики Иран и на социальные сети "Бале" и "Рубика". Эти атаки удалось отбить", - пишет агентство.

Ладжеварди напомнил, что сейчас многие иранские банки, финансовые учреждения, коммуникационная инфраструктура подвергаются кибератакам из-за рубежа, но ни одна из них не была успешной.

Иран
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