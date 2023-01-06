Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Ракета Falcon 9 выведет 9 января на орбиту 40 спутников связи OneWeb

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX в понедельник по московскому времени должна вывести на орбиту группу из 40 британских спутников связи OneWeb, сообщила британская компания в пятницу.

Запуск планируется осуществить 8 января в 23:55 по времени Восточного побережья США (9 января в 07:55 по Москве) со стартового комплекса 40 Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

Орбитальная группировка OneWeb в настоящий момент состоит из 502 спутников. Всего в перспективе планируется группировка из 648 аппаратов.

Этот запуск станет вторым для ракет SpaceX в рамках контракта с OneWeb. Первый запуск был осуществлен в декабре прошлого года с помощью ракеты Falcon 9, тогда на орбиту было выведено 40 аппаратов. Они предназначены для обеспечения потребителей широкополосным интернетом с помощью технологий мобильной спутниковой связи.

По данным британской компании, новая партия спутников позволит расширить охват территории США, Южной Европы и Австралии.

США SpaceX Falcon 9 OneWeb
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 6 января

США ввели санкции против связанных с разработкой БПЛА граждан Ирана

США ввели санкции против связанных с разработкой БПЛА граждан Ирана

Титул европейских столиц культуры 2023 года будут носить Элефсис, Тимишоара и Веспрем

Титул европейских столиц культуры 2023 года будут носить Элефсис, Тимишоара и Веспрем

В Белоруссии назвали совместную с РФ группировку войск элементом стратегического сдерживания

В Белоруссии назвали совместную с РФ группировку войск элементом стратегического сдерживания

Москалькова призвала помочь задержанному в Латвии шеф-редактору Sputnik Литва

В Анкаре не исключили возможности восстановления отношений с Сирией

Что случилось этой ночью: пятница, 6 января

У православных христиан наступил рождественский сочельник

Новый пакет военной помощи Украине обойдется США почти в $3 млрд

Новый пакет военной помощи Украине обойдется США почти в $3 млрд

Генсек ООН приветствует режим прекращения огня на Украине в Рождество

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });