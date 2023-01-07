В США шестилетний школьник выстрелил в учительницу

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В США шестилетний мальчик выстрелил в учительницу начальной школы в городе Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния, ребенка задержали полицейские, сообщает CNN.

По словам начальника полиции Стива Дрю, между учеником и учительницей произошла ссора, после чего школьник произвел один выстрел.