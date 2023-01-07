Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:37

В США шестилетний школьник выстрелил в учительницу

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В США шестилетний мальчик выстрелил в учительницу начальной школы в городе Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния, ребенка задержали полицейские, сообщает CNN.

По словам начальника полиции Стива Дрю, между учеником и учительницей произошла ссора, после чего школьник произвел один выстрел.

Он добавил, что пострадавшая учительница находится в критическом состоянии и ее ранение считается опасными для жизни, но, по последним данным, у нее наблюдается некоторое улучшение.

США Вирджиния
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Православные верующие празднуют Рождество

Православные верующие празднуют Рождество
Военная операция на Украине

США объявили о выделении Украине пакета военной помощи на $3 млрд

Что произошло за день: пятница, 6 января

Ракета Falcon 9 выведет 9 января на орбиту 40 спутников связи OneWeb

США ввели санкции против связанных с разработкой БПЛА граждан Ирана

США ввели санкции против связанных с разработкой БПЛА граждан Ирана

Титул европейских столиц культуры 2023 года будут носить Элефсис, Тимишоара и Веспрем

Титул европейских столиц культуры 2023 года будут носить Элефсис, Тимишоара и Веспрем

В Белоруссии назвали совместную с РФ группировку войск элементом стратегического сдерживания

В Белоруссии назвали совместную с РФ группировку войск элементом стратегического сдерживания

Москалькова призвала помочь задержанному в Латвии шеф-редактору Sputnik Литва

В Анкаре не исключили возможности восстановления отношений с Сирией

Что случилось этой ночью: пятница, 6 января

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });