В Калифорнии из-за ливней без света остались более 560 тыс. домов и предприятий

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Ливни и сильный ветер оставили без света свыше 560 тыс. домохозяйств и коммерческих предприятий в американском штате Калифорния, сообщают в воскресенье западные СМИ.

Также ненастная погода стала причиной гибели с Нового года не менее шести человек в этом штате.

Между тем метеорологи предупреждают, что с понедельника штат окажется в зоне воздействия тропических воздушных масс, которые принесут дожди и снег.

Накануне Национальная метеорологическая служба США предупредила, что ливни, которые продолжают идти в Калифорнии с конца декабря, могут привести к рекордному повышению уровня воды в реках, и это грозит наводнениями центральной части штата.