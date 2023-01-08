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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

В Калифорнии из-за ливней без света остались более 560 тыс. домов и предприятий

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Ливни и сильный ветер оставили без света свыше 560 тыс. домохозяйств и коммерческих предприятий в американском штате Калифорния, сообщают в воскресенье западные СМИ.

Также ненастная погода стала причиной гибели с Нового года не менее шести человек в этом штате.

Между тем метеорологи предупреждают, что с понедельника штат окажется в зоне воздействия тропических воздушных масс, которые принесут дожди и снег.

Накануне Национальная метеорологическая служба США предупредила, что ливни, которые продолжают идти в Калифорнии с конца декабря, могут привести к рекордному повышению уровня воды в реках, и это грозит наводнениями центральной части штата.

Калифорния
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