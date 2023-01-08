В Германии задержали двоих подозреваемых в подготовке атаки с применением ядов

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В Германии в городе Кастроп-Рауксель (Северный Рейн - Вестфалия) задержали двоих подозреваемых в планировании атаки с использованием ядов, сообщает агентство Associated Press.

Согласно совместному заявлению полиции и прокуратуры, один из задержанных - 32-летний иранец. При обыске у него нашли цианид и рицин. Сообщается, что преступление готовилось на почве исламизма.

Пока неизвестно, на каком этапе была подготовка атаки и была ли у нее конкретная цель, уточняет агентство.