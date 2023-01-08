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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Следующий в Иран сухогруз сошел с мели в Волго-Каспийском морском судоходном канале

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Сухогруз "Раша-1" самостоятельно сошел с мели на выходе в Каспийское море из Волго-Каспийского морского судоходного канала, где находился с 7 января, сообщает главк МЧС по региону в воскресенье.

"8 января в 20:15 (19:15 по Москве) сухогруз "Раша - 1" самостоятельно снялся с мели, следует на выход из Волго-Каспийского морского судоходного канала", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что до посадки на мель судно следовало из порта Астрахани в порт Амирабад (Исламская Республика Иран).

Иран Раша-1
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