Запуск ракеты SpaceX с группой спутников связи компании OneWeb перенесен на сутки

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Запуск ракеты Falcon 9, планировавшийся в понедельник по московскому времени с очередной партией из 40 британских спутников связи OneWeb, перенесен на сутки, сообщила американская компания-разработчик носителя SpaceX.

"В целях завершения предполетной подготовки запуск теперь планируется осуществить в понедельник в 23:50 по времени Восточного побережья США (во вторник в 07:50 по Москве)", - говорится в сообщении.

Ракета Falcon 9 компании SpaceX должна стартовать с 40-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

Спутники пополнят орбитальную группировку OneWeb, которая уже состоит из 502 аппаратов. Всего планируется группировка в составе 648 спутников.

Это уже второй запуск спутников OneWeb компанией SpaceX. Первый был осуществлен в декабре 2022 года. Аппараты предназначены для обеспечения потребителей широкополосным интернетом с помощью технологий мобильной спутниковой связи.

По данным британской компании, новая партия спутников позволит расширить охват территории США, Европы и большей части Ближнего Востока и Азии.

С 2019 года, когда были запущены первые спутники OneWeb, они выводились на орбиту с помощью российских ракет "Союз". 24 февраля 2022 года в США и Евросоюзе сообщили о введении санкций в отношении российской космической отрасли. В ответ на санкции, прежний глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил о прекращении запусков ракет "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане и отзыве оттуда российских специалистов.

4 марта прошлого года он поручил прекратить подготовку на Байконуре к запуску ракеты "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb. По его словам, решение было принято исходя из того, что компания OneWeb не подчинилась российским требованиям предоставить необходимую информацию об использовании или неиспользовании системы в военных целях в интересах Пентагона и военных ведомств стран-членов НАТО.

В последующем британская компания заключила соглашения о запусках своих спутников с SpaceX и коммерческим предприятием Индийской организации космических исследований (ISRO) NewSpace India.