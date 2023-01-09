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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

В Турции обсудили создание азиатского парламента

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Азиатскую парламентскую ассамблею (АПА) планируют реформировать в Азиатский парламент, соответствующее предложение по инициативе турецкой стороны обсудили в Анталье, сообщил "Интерфаксу" глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

"Страны-участники азиатской парламентской ассамблеи обсудили переход к более эффективному формату - к созданию азиатского парламента. Это предложено многими странами-участниками: Турцией, Ираном, рядом других стран", - сказал Неверов в понедельник.

По его словам, "участники парламентской ассамблеи это решение поддержали, в том числе и российская делегация". "Мы предлагаем обсудить этот формат. На наш взгляд, это будет более эффективная платформа для решения проблем и вопросов в азиатском регионе", - добавил Неверов.

Вице-спикер Думы отметил, что эта тема дополнительно обсуждалась на отдельной встрече руководителей делегаций по инициативе турецкой стороны.

"Договорились продолжить обсуждение "дорожной карты" по определению пути развития организации и перехода к более активному формату - азиатскому парламенту. Это позволит решить вопросы, которые сегодня волнуют все страны азиатского региона, это борьба с терроризмом, обеспечение продовольственной безопасности, решение вопросов климата, развития демократии, противодействие пандемии, развитие многополярного мира, защита традиционных ценностей", - сказал Неверов.

Делегация российского парламента под руководством Неверова принимает участие в 13-ой пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи в Анталии.

В мероприятии принимают участие парламентские делегации 27 стран мира.

Турция
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