Ученые сообщили о плановом восстановлении озонового слоя Земли

Москва. 9 января. INTERFAX.RU -- Восстановление озонового слоя Земли, который защищает планету от вредного ультрафиолетового излучения Солнца, идет полным ходом, следует из нового отчета ученных, поддерживаемых ООН, сообщает Axios.

В отчете указано, что за последние четыре года значительно сократились выбросы хлорфторуглеродов - озоноразрушающего химического вещества, выбросы которого, как отмечает Axios, в основном осуществлялись на фабриках в северо-восточном Китае. Это положительно сказалось на динамике восстановления озонового слоя.

"Согласно последнему четырехлетнему отчету, восстановление озона идет по графику - это фантастическая новость", - заявила исполнительный секретарь Секретариата по озону программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде Мэг Секи.

После того, как над Антарктидой были зарегистрированы большие сезонные потери озона, в 1987 году был подписан Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, призванный ограничить производство и выбросы озоноразрушающих веществ. Протокол считается самым успешным из когда-либо принятых экологических договоров.

Ученые подсчитали, что, если нынешняя политика по сокращению выбросов озоноразрушающих веществ останется в силе, озоновый слой восстановится до значений 1980 года примерно к 2066 году в Антарктике, к 2045 году в Арктике и к 2040 году - в остальном мире.