НАТО и Евросоюз подписали совместную декларацию о сотрудничестве

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали во вторник в Брюсселе совместную декларацию о сотрудничестве двух блоков.

Подписание состоялось в штаб-квартире Североатлантического альянса.

"Мы полны решимости вывести партнерство между НАТО и Европейским союзом на новый уровень", - заявил Столтенберг на последовавшей за подписанием декларации пресс-конференции.

"Стратегическое партнерство НАТО-ЕС основано на наших общих ценностях, нашей решимости решать общие проблемы и нашей недвусмысленной приверженности укреплению и защите мира, свободы и процветания в евроатлантическом регионе", - говорится в документе, опубликованном сторонами.

НАТО и ЕС видят в событиях на Украине "самую серьезную угрозу евроатлантической безопасности за последние десятилетия", которая "подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность".

"Мы выражаем нашу полную солидарность с Украиной и подтверждаем нашу непоколебимую и постоянную поддержку ее независимости, суверенитета и территориальной целостности в пределах ее международно признанных границ. Мы полностью поддерживаем неотъемлемое право Украины на самооборону и выбор своей судьбы", - сказано в декларации.

В ней также отмечается "растущая стратегическая конкуренция", и в связи с этим стороны в очередной раз указывают на Китай, его "нарастающую напористость и политику", которые создают им проблемы.

Как заявляют НАТО и ЕС в своем совместном документе, "непрекращающийся конфликт, нестабильность в нашем европейском соседстве подрывают нашу безопасность и создают благодатную почву для стратегических конкурентов, а также террористических групп, стремящихся получить влияние, дестабилизировать общество и создать угрозу нашей безопасности". Этот "ключевой момент для евроатлантической безопасности и стабильности", полагают в Брюсселе, более чем когда-либо демонстрирует важность трансатлантических связей и более тесного сотрудничества НАТО и ЕС.

В документе подчеркивается: "НАТО остается основой коллективной обороны для своих союзников и имеет важное значение для евроатлантической безопасности". Стороны заявляют о ценности "более сильной и боеспособной европейской обороны, которая вносит позитивный вклад в глобальную и трансатлантическую безопасность и дополняет и совместима с НАТО".

"Наше взаимодополняющее стратегическое партнерство способствует укреплению безопасности в Европе и за ее пределами. НАТО и ЕС играют взаимодополняющие, согласованные и взаимоусиливающие роли в поддержании международного мира и безопасности. Мы будем и далее мобилизовывать совокупный набор имеющихся в нашем распоряжении инструментов, будь то политические, экономические или военные, для достижения наших общих целей на благо нашего миллиарда граждан", - говорится в декларации.

Стороны считают, что они добились в последние годы "беспрецедентного прогресса во всех областях сотрудничества": в противодействии гибридным и киберугрозам, оперативном сотрудничестве, включая морские вопросы; военной мобильности, оборонных возможностях, оборонной промышленности и исследованиях, учениях, борьбе с терроризмом и наращивании потенциала партнеров.

При этом НАТО и ЕС объявили, что "по мере того, как угрозы и вызовы безопасности будут становиться все более масштабными", они планируют вывести свое партнерство на новый уровень. Стороны обязались укреплять сотрудничество в существующих областях, а также расширять и углублять его для решения, в частности, проблем растущей геостратегической конкуренции, устойчивости, защиты важнейших инфраструктур, новых и прорывных технологий, космоса, последствий изменения климата для безопасности, манипулирования информацией и вмешательства извне.