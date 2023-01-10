Глава МИД ФРГ прибыла с необъявленным визитом в Харьков

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Глава МИД ФРГ Анналена Бербок совершает визит в Харьков, причем о ее поездке на Украину ранее не объявляли, сообщает во вторник RTL.

По данным медиагруппы, о ее визите ранее не сообщалось из соображений безопасности. В Харькове Бербок сопровождает ее украинский коллега Дмитрий Кулеба и посол Украины в ФРГ Алексей Макеев.

Впоследствии в МИД ФРГ подтвердили факт визита Бербок в Харьков. Согласно пресс-релизу ведомства, в ходе визита министр пообещала "дальнейшие поставки вооружений, в которых нуждается Украина".

Кроме того, министр заявила о стремлении Украины в ЕС и о необходимости продолжить движение в этом направлении.

"Мы, федеральное правительство Германии, хотим сделать Украине конкретные предложения с целью укрепить верховенство права и независимые институты, усилить борьбу с коррупцией, а также дать ей приблизиться к стандартам ЕС", - сказала глава МИД ФРГ.