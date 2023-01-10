Минэнерго США понизило прогноз потребления нефти в мире в 2023 году до 100,48 млн б/с

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Потребление нефти и жидких углеводородов (ЖУВ) в мире в 2023 году составит 100,48 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Таким образом EIA понизило свой прогноз, озвученный в декабре прошлого года, на 340 тыс. б/с.

Министерство также скорректировало оценку спроса на нефть по итогам 2022 года, понизив показатель на 390 тыс. б/с - с 99,82 млн б/с до 99,43 млн б/с.

Согласно данным EIA, в 2023 году мировой рост потребления нефти составит 660 тыс. б/с. Месяцем ранее ведомство прогнозировало данный показатель на уровне 1 млн б/с.

При этом Минэнерго США ожидает, что в 2024 году мировой спрос на нефть составит 102,2 млн б/с, превысив прогнозный показатель 2023 года на 1,72 млн б/с.