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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

В Астане отказались комментировать частную инициативу с "юртой несокрушимости" в Буче

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Казахстанские дипломаты не участвовали в акции по установке "юрты несокрушимости" в городе Буча, сообщил журналистам представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"Это частная инициатива наших казахстанских меценатов, которые решили помочь украинскому народу. Посольство в этом процессе не участвовало, - сказал он. - Ни комментировать, ни запрещать МИД Казахстана не может, так как это частная инициатива".

Так называемую "юрту несокрушимости" в Буче казахстанцы обустроили 6 января. Она установлена по аналогии с "пунктами несокрушимости" - точками, где в случае отсутствия отопления и электричества люди могут обогреться и зарядить гаджеты.

Представитель МИД России Мария Захарова призвала Казахстан прокомментировать информацию об участии казахстанских дипломатов в акциях на территории Украины.

Казахстан Украина МИД Буча Мария Захарова Айбек Смадияров
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