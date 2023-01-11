Европа наращивает темпы отбора газа из хранилищ

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Возобновление деловой активности после праздников возвращает объемы расходования газа к более значимым величинам от символических показателей первых дней года.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины – на уровне предыдущих дней.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на транзит на среду в объеме 35,5 млн куб. м, сообщила украинская компания. Показатель во вторник был таким же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Цены на европейском рынке просели из-за более теплого, чем ранее ожидалось, прогноза погоды до конца рабочей недели.

Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах понизился до $745 за тысячу кубометров. Февральский фьючерс - $779.

Азиатские котировки остаются выше европейских. Февральский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) стоит $966.

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе за понедельник и вторник обеспечила в среднем 25% энергобаланса по ЕС после 24% в среднем за прошлую неделю, сообщает ассоциация WindEurope.

Запасы газа в Европе

Текущий уровень запасов в Европе сократился до 82,83% – это на 16,9 процентного пункта выше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe (GIE).

Однако в "Газпроме" предупреждают, что "нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы, в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка".

За газовые сутки 9 января запасы сократились на 0,22 процентного пункта. Это максимальный показатель отбора за последние две декады - с 20 декабря.

Европейские терминалы по приему СПГ с начала января работают с производительностью 63% при среднем показателе за декабрь 67%.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение для мирового рынка, так как страна активно наращивает экспорт - прежде всего в Европу.

За очередную отчетную неделю (закончилась 30 декабря 2022 года) на фоне резкого похолодания из ПХГ было изъято 6,3 млрд куб. м газа. Текущий уровень резервов составляет 60%, что уже на 7 процентных пунктов ниже среднего показателя за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

В дальнейшем в связи с подъемом температуры воздуха и восстановлением объемов добычи ожидается значительное сокращение отбора.

На данный момент в EIA планируют, что текущей зимой запасы в хранилищах сократятся на 60 млрд куб. м (средний показатель за последние пять лет). На конец марта, по прогнозам, объемы природного газа в ПХГ будут составлять 40 млрд куб. м, что на 8% ниже среднего уровня за пять лет.