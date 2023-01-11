Российский вертолет "Ансат" сертифицирован в Индии

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Генеральное управление гражданской авиации Индии (DGCA) валидировало сертификат типа вертолета "Ансат", сообщила Росавиация.

"Одобрению российского вертолета предшествовала совместная работа Росавиации и DGCA. В период с 30 октября по 4 ноября 2022 года состоялся совместный визит делегаций Росавиации и DGCA на "Казанский вертолетный завод" холдинга "Вертолеты России", в ходе которого индийские коллеги детально ознакомились с производством вертолетов", - говорится в сообщении ведомства.

"Ансат" – легкий многоцелевой вертолет, предназначен для перевозки пассажиров, грузов (внутри кабины или на внешней подвеске), поисково-спасательных, патрульных, медицинских работ.

Несколько "Ансатов" ранее были поставлены в Мексику, Зимбабве, Туркмению. В 2020 году сертификат типа вертолета был валидирован авиавластями Китая.