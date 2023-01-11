Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Британскую почту атаковали хакеры

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Британская почтовая служба в среду подверглась кибератаке, из-за чего временно нельзя отправлять письма или посылки в другие страны, сообщает Associated Press (AP).

"Временно невозможна отправка корреспонденции заграницу", - приводит AP сообщение, опубликованное на сайте почтовой службы.

В ведомстве отмечают, что работа над устранением проблемы продолжается.

"Те, кто уже отправил свои посылки, могут столкнуться с задержкой доставки или сбоем во время отправки", - говорится в заявлении.

Между тем национальный центр кибербезопасности правительства Великобритании совместно с Королевской почтовой службой и национальным агентством по борьбе с преступностью работают над выявлением причины сбоя в работы британской почты.

Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пять человек погибли при взрыве у здания МИД в Кабуле

Поврежденный "Союз" вернется на Землю через 1-2 недели после прибытия "Союза МС-23" на МКС

FAA запретило на несколько часов все внутренние авиарейсы в США

В США массово откладывают авиарейсы из-за компьютерного сбоя

Россия в 2022 году вошла в пятерку лидеров по турпотоку в Израиль

Россия в 2022 году вошла в пятерку лидеров по турпотоку в Израиль

Пассажиропоток аэропорта Хитроу в 2022 году вырос втрое

Пассажиропоток аэропорта Хитроу в 2022 году вырос втрое

Tesla вложит $717 млн в модернизацию завода в Техасе

Tesla вложит $717 млн в модернизацию завода в Техасе

Brent подешевела до $79,3 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 11 января

"Дом дракона" получил "Золотой глобус" как лучший драматический сериал

"Дом дракона" получил "Золотой глобус" как лучший драматический сериал
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });