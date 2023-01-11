Британскую почту атаковали хакеры

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Британская почтовая служба в среду подверглась кибератаке, из-за чего временно нельзя отправлять письма или посылки в другие страны, сообщает Associated Press (AP).

"Временно невозможна отправка корреспонденции заграницу", - приводит AP сообщение, опубликованное на сайте почтовой службы.

В ведомстве отмечают, что работа над устранением проблемы продолжается.

"Те, кто уже отправил свои посылки, могут столкнуться с задержкой доставки или сбоем во время отправки", - говорится в заявлении.

Между тем национальный центр кибербезопасности правительства Великобритании совместно с Королевской почтовой службой и национальным агентством по борьбе с преступностью работают над выявлением причины сбоя в работы британской почты.