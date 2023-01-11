Непогода третий день мешает выходу сухогрузов из портов Украины в рамках "зерновой сделки"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Из-за неблагоприятных погодных условий суда с продовольствием уже третий день не могут выйти из украинских портов, сообщил Совместный координационный центр (СКЦ).

"11 января из-за неблагоприятных погодных условий ни одно судно не покинуло украинские порты и не смогло пройти по морскому гуманитарному коридору в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 9 и 10 января сухогрузы тоже не смогли выйти из украинских портов из-за плохой погоды.

В СКЦ отметили, что "было подано 74 заявки на участие в инициативе".

"По состоянию на 11 января общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 16 945 661 тонну. Всего на данный момент было разрешено движение 1 тыс. 269 сухогрузов: 636 на прибытие в украинские порты и 633 - на выход из них", - резюмировали в СКЦ.