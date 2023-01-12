Япония начала строить базу на юго-западе страны для тренировок палубной авиации США

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Власти Японии приступили к строительству базы Сил самообороны на необитаемом острове Магэ в префектуре Кагосима, объект будут использовать и для обучения экипажей палубной авиации ВМС США, сообщает в четверг Kyodo.

"Правительство учитывает, что в области безопасности сложилась наиболее серьезная и сложная обстановка со времен Второй мировой войны, и оно как можно раньше построит этот объект и введет его в эксплуатацию", - заявил генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно.

Он отметил, что новая база станет "незаменимой" для авианосцев США, давая им возможность постоянно действовать в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Строительные работы, как ожидается, продлятся четыре года, специалисты возведут на острове взлетно-посадочные полосы и склады боеприпасов.

Kyodo напоминает, что ранее ВМС США отрабатывали взлет и посадку самолетов возле Токио, но в начале 1990-х годов перевели тренировочную площадку на остров Иото в Тихом океане в 1250 км к югу от Токио. При этом самолеты перевели на другую американскую военную базу на западе Японии в район города Ивакуни: между этой базой и островом Иото - 1,4 тыс. км. В свою очередь остров Магэ лежит в 400 км от Ивакуни.