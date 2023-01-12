Китай вывел на орбиту спутник связи

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2C" вывела на геостационарную орбиту Земли спутник связи APStar-6E, сообщила в четверг Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск ракеты был осуществлен 13 января в 02:10 по Пекинскому времени (12 января в 21:10 по Москве) с космодрома Сичан.

По данным корпорации, аппарат APSTAR-6E был разработан Китайской академией космических технологий (CAST) для предоставления услуг широкополосной связи с высокой пропускной способностью в южно-азиатском регионе.