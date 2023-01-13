Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2D" вывела на околоземную орбиту три спутника дистанционного зондирования. Об этом сообщила в пятницу Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск был осуществлен в 15:00 по Пекинскому времени (в 10:00 по Москве) с космодрома Цзюцюань.

По данным корпорации, на орбиту был выведен спутник "Яогань-37". Он будет использоваться для испытания новых технологий на орбите и мониторинга космической среды.

Также на орбиту отправились два аппарата серии "Шиянь-22". Первый из них, разработанный CASC, планируют использовать в учете сельскохозяйственных угодий, городском планировании, предотвращении природных бедствий и борьбы с их последствиями, а второй, разработанный Китайской академией наук, в сфере землеустройства, оценки урожайности и мониторинга загрязнения водоёмов.