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Токийский Ханэда стал самым пунктуальным среди крупнейших аэропортов мира

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Токийский Ханэда является самым пунктуальным среди крупнейших аэропортов мира. Об этом свидетельствуют расчеты британской исследовательской компании OAG.

В прошлом году 88,1% рейсов в этой воздушной гавани осуществлялись в срок, то есть с опозданием не более чем на 15 минут. В первую тройку вошли аэропорты Атланты (80,1%) и Сиэтла (80%).

К крупнейшим OAG относит двадцать аэропортов с наибольшим количеством обслуженных рейсов. Четырнадцать из них расположены в США.

В число лидеров вошел также аэропорт Мехико (двенадцатое место с показателем точности 72,7%), а позиции с семнадцатой по двадцатую заняли новый Международный аэропорт Стамбул (66,9%), амстердамский Скипхол (65,1%), парижский Шарль-де-Голль (63,5%) и лондонский Хитроу (61,5%).

Среди всех воздушных гаваней самыми пунктуальными в прошлом году были аэропорты в городах Осака (91,45%), Мацуяма (91,4%) и Миядзаки (91,3%). Половину из первых двадцати компаний в общем списке составляют японские аэропорты, причем Ханэда находится на двенадцатом месте. Кроме того, в него входят воздушные гавани ЮАР, Бразилии, Панамы, Индии, Перу, Эквадора, но нет ни одного представителя Северной Америки и Европы.

Исследовательско-аналитическая компания OAG предоставляет информацию о точности в сфере путешествий и имеет крупнейшую в мире базу данных в сфере авиации, включая расписание авиакомпаний и аэропортов.

Япония Токио
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