Запуск ракеты SpaceX в интересах Космических сил США перенесен на сутки

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Запуск американской тяжелой ракеты Falcon Heavy с миссией USSF-67 в интересах Космических сил США, запланированный на воскресенье по московскому времени, перенесен на сутки, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

В рамках миссии на геостационарную орбиту должен быть выведен военный спутник связи CBAS-2 (Continuous Broadcast Augmenting SATCOM 2).

По официальным данным командования Космических систем США, CBAS-2 позволит расширить возможности существующей военной спутниковой связи для обеспечения руководства страны и боевых командований. Конкретные данные о спутнике строго засекречены.

Его масса составляет около трех тонн.

В качестве вторичной полезной нагрузки ракета также выведет на орбиту аппарат LDPE-3A, предназначенный для проведения в космосе экспериментов в интересах Пентагона. Он является платформой для шести мини-спутников, задачи которых не раскрываются.

Запуск ракеты Falcon Heavy со спутниками в интересах Космических сил США планируется осуществить со стартового комплекса 39А на авиабазе на мысе Канаверал во Флориде в воскресенье в 17:56 по времени Восточного побережья США (в понедельник в 01:56 по Москве).

При этом два боковых ускорителя многоразового использования ракеты-носителя Falcon Heavy через восемь минут после запуска должны будут совершить одновременную автоматическую вертикальную посадку на площадках LZ1 и LZ2 на авиабазе на мысе Канаверал. Посадка центрального ускорителя первой ступени ракеты не предполагается.