Представительница США выиграла конкурс "Мисс Вселенная"

Мисс Венесуэла, мисс США и мисс Доминиканская республика (слева направо) Фото: Jason Kempin/Getty Images

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Американка филиппинского происхождения Р'Бонни Габриэль стала победительницей конкурса 71-го "Мисс Вселенная", финал которого состоялся в Новом Орлеане.

На последнем этапе она опередила Аманду Дудамел из Венесуэлы и Андреину Мартинес из Доминиканской республики.

28-летняя Габриэль запомнилась необычным образом на конкурсе национальных костюмов: она несла на плечах 15-килограммовые "Луну и звезды". Как пишет Space.com, уроженка Хьюстона тем самым хотела выразить уважение к программе "Аполлон 11", в ходе которой люди впервые высадились на Луну, а также напомнить о современной программе "Артемида".

За корону боролись 84 девушки. Среди них была россиянка Анна Линникова, она не вошла в топ-16.