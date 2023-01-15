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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:40

Представительница США выиграла конкурс "Мисс Вселенная"

Представительница США выиграла конкурс "Мисс Вселенная"
Мисс Венесуэла, мисс США и мисс Доминиканская республика (слева направо)
Фото: Jason Kempin/Getty Images

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Американка филиппинского происхождения Р'Бонни Габриэль стала победительницей конкурса 71-го "Мисс Вселенная", финал которого состоялся в Новом Орлеане.

На последнем этапе она опередила Аманду Дудамел из Венесуэлы и Андреину Мартинес из Доминиканской республики.

28-летняя Габриэль запомнилась необычным образом на конкурсе национальных костюмов: она несла на плечах 15-килограммовые "Луну и звезды". Как пишет Space.com, уроженка Хьюстона тем самым хотела выразить уважение к программе "Аполлон 11", в ходе которой люди впервые высадились на Луну, а также напомнить о современной программе "Артемида".

За корону боролись 84 девушки. Среди них была россиянка Анна Линникова, она не вошла в топ-16.

Мисс Всленная
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