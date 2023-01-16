Офис премьер-министра Израиля получил подозрительную посылку

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Подозрительная посылка была доставлена в офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, пишет Jerusalem Post.

Подозрительный конверт был отправлен в офис премьер-министра Нетаньяху, в настоящее время его передали должностным лицам оборонного ведомства для проверки, сообщает издание.

По данным газеты, конверт был испачкан маслянистым веществом, из-за чего возникли подозрения, что внутри могут содержаться опасные вещества.