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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:04

Офис премьер-министра Израиля получил подозрительную посылку

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Подозрительная посылка была доставлена в офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, пишет Jerusalem Post.

Подозрительный конверт был отправлен в офис премьер-министра Нетаньяху, в настоящее время его передали должностным лицам оборонного ведомства для проверки, сообщает издание.

По данным газеты, конверт был испачкан маслянистым веществом, из-за чего возникли подозрения, что внутри могут содержаться опасные вещества.

Израиль Биньямин Нетаньяху
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