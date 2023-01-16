Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:07

ВВС Японии и Индии впервые приступили к совместным учениям

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Япония и Индия впервые приступили к совместным учениям ВВС, которые должны продлиться с понедельника до 26 января, сообщает Kyodo со ссылкой на японское Минобороны.

Учения идут в районе базы Хякури в префектуре Ибараки к северо-востоку от Токио. Для отработки элементов воздушного боя японская сторона привлекла четыре истребителя-бомбардировщика F-2 и четыре истребителя F-15, а индийская – четыре истребителя Су-30МКИ. Также Индия направила на маневры два транспортных самолета C-17 и самолет-заправщик Ил-78.

Страны договорились об этом мероприятии еще в ноябре 2019 года, но его отложили из-за пандемии COVID-19.

Индия стала пятой страной, после США, Австралии, Великобритании и ФРГ, с которой Япония проводит двусторонние военно-воздушные учения.

Индия и Япония наряду с США и Австралией входят в Четырехсторонний диалог по безопасности (QUAD), работу которого критикуют власти КНР, поскольку считают QUAD инструментом противостояния политике Пекина.

Япония Индия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Босфор перекрыли для движения судов из-за севшего на мель сухогруза

Босфор перекрыли для движения судов из-за севшего на мель сухогруза

В Непале возобновили поиски четырех человек на месте авиакатастрофы

В Непале возобновили поиски четырех человек на месте авиакатастрофы

Нефть Brent дешевеет после активного роста на минувшей неделе

Что случилось этой ночью: понедельник, 16 января

Военная операция на Украине

США начали боевую подготовку украинских военных в Германии

Офис премьер-министра Израиля получил подозрительную посылку

Военная операция на Украине

Генсек НАТО анонсировал передачу Украине дополнительного тяжелого вооружения

Генсек НАТО анонсировал передачу Украине дополнительного тяжелого вооружения

Что произошло за день: воскресенье, 15 января

В Молдавии подорвали боеголовку упавшей накануне ракеты

Военная операция на Украине

В Минобороны РФ заявили, что субботние удары по системе военного управления ВСУ достигли целей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });