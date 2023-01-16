Toyota планирует произвести до 10,6 млн автомобилей в 2023 году

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Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Японский автомобильный концерн Toyota Motor может произвести до 10,6 млн автомобилей в 2023 году, говорится в сообщении компании.

Таким образом, показатель уверенно превзойдет рекордное значение за 2019 год на уровне 9,1 млн автомобилей.

Оптимистичный прогноз связан с улучшением ситуации в цепях поставок автомобильных запчастей, отмечает автопроизводитель. В 2022 году бренды концерна – Toyota и Lexus – произвели в совокупности 8,3 млн автомобилей с начала года до конца ноября.

При этом Toyota может недовыполнить план на 10% в случае, если дефицит полупроводников не будет сокращаться в 2023 году, сказал директор Toyota по закупкам Кадзунари Кумакура.

"На данном этапе все еще сложно строить прогнозы", - отметил Кумакура.

Акции Toyota на торгах в Токио в понедельник подорожали на 0,1%. За 12 месяцев капитализация компании сократилась на 25%.