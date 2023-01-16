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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:06

Marks & Spencer инвестирует полмиллиарда фунтов в сеть универмагов в Великобритании

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Marks & Spencer Group Plc (M&S) планирует инвестировать 480 млн фунтов стерлингов ($585 млн) в развитие сети универмагов в Великобритании, рассчитывая создать 3,4 тыс. рабочих мест.

В следующем финансовом году, который начнется в апреле, компания планирует открыть 20 новых, более крупных по размеру магазинов, говорится в ее пресс-релизе.

Физические магазины являются неотъемлемой частью будущего M&S и ее конкурентным преимуществом, учитывая то, как потребители хотят делать покупки в настоящее время, заявил главный исполнительный директор компании Стюарт Мачин.

"Наши инвестиции в магазины на только обеспечивают улучшение качества обслуживания, но и поддерживают местные сообщества за счет создания рабочих мест", - отметил он.

По словам Мачина, M&S также планирует крупные инвестиции в развитие цифровых сервисов.

На прошлой неделе компания обнародовала данные о продажах за третий финквартал, на который пришлись рождественские праздники. Продажи за 13 недель, завершившихся 31 декабря, выросли на 9,9% и составили 3,6 млрд фунтов стерлингов.

Акции M&S прибавляют 1,6% на торгах в понедельник. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 34%.

Marks & Spencer Великобритания
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