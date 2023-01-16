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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:17

Медиа-права на трансляцию Олимпийских игр в Европе получили EBU и Warner Bros. Discovery

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет объявил, что передал эксклюзивные медиа-права на четыре Олимпиады в период 2026-2032 годов Европейскому вещательному союзу EBU и Warner Bros. Discovery.

EBU и Warner Bros. Discovery подавали на тендер МОК представили совместную заявку на приобретение всех медиа-прав в 49 странах и территориях Европы для XXV Зимних игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо 2026 году, XXXIV Летней олимпиаде в Лос-Анджелесе 2028 года, XXVI Зимних Олимпийских игр 2030 года и XXXV Летних игр в Брисбене 2032 года, а также для Юношеских олимпиад в эти же годы.

Комитет опубликовал полный список 49 стран и территорий, где будет осуществляться вещание, Россия и Белоруссия в список не попали.

МОК EBU Warner Bros. Discovery
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