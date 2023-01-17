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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

XPeng снизит цены на электромобили в Китае вслед за Tesla

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Китайский производитель электромобилей Xpeng Inc снижает цены на машины в КНР более чем на 10% вслед за американской Tesla Inc.

Стартовая цена базовой модели внедорожника Xpeng G3i будет уменьшена до 148,9 тыс. юаней ($22 тыс.) со 168,9 тыс. юаней, сообщил автопроизводитель на своей официальной странице в соцсети Weibo.

Компания также снизит начальную цену седанов P7 до 249,9 тыс. юаней.

Китай является крупнейшим мировым рынком электромобилей, и конкуренция международных и местных автопроизводителей здесь становится все более жесткой, отмечает Market Watch.

Tesla снизила цены на автомобили Model Y и Model 3 в октябре прошлого года, а затем и в январе текущего года.

В ноябре Mercedes-Benz Group AG объявила об уменьшении стоимости двух электромобилей компании сразу на $33 тыс., а уже на этой неделе о снижении цен объявил и поддерживаемый Huawei Technologies Co. автопроизводитель Aito.

Акции XPeng подешевели на 2,3% по итогам торгов в Гонконге во вторник. За последний год их стоимость упала на 80%.

Китай XPeng
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