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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Льготная пошлина на ввоз в ЕАЭС кормов для лососевых продлена до конца 2023 года

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Льготная пошлина в размере 3% на ввоз в ЕАЭС отдельных видов кормов для рыбы лососевых пород продлена до 31 декабря 2023 года. Такое решение приняла коллегия Евразийской экономической комиссии, говорится в сообщении торгового блока комиссии.

"Решение направлено на увеличение объемов промышленного выращивания рыбы семейства лососевых в странах Евразийского экономического союза, а также на развитие производства продукции аквакультуры", - отметил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян, процитированный в сообщении.

Казарян напомнил о том, что в соответствии с рекомендацией коллегии ЕЭК от 21 апреля 2020 года в ЕАЭС был предложен комплекс мер по развитию сотрудничества в сфере аквакультуры. Меры касались обновления материально-технической базы рыбоводных организаций, а также затрагивали создание и развитие мощностей по производству специализированных кормов для рыбы.

"В настоящее время в ЕАЭС действуют 9 предприятий по производству рыбных кормов, семь из которых работают в РФ, по одному в Армении и Белоруссии. Кроме того, в текущем году запланирован ввод в эксплуатацию первой очереди завода с объемом производства 25 тыс. тонн кормов в год. Тем не менее, с учетом ежегодного наращивания объемов производства рыбы в ЕАЭС, существующей кормовой базы внутреннего производства пока недостаточно", - говорится в сообщении.

Как сообщили "Интерфаксу" на рынке, новое предприятие строится в Астраханской области.

Решение о продлении срока действия пониженной таможенной пошлины в отношении кормов для рыбы вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Льготная ставка на ввоз кормов в 3% была введена решением коллегии ЕЭК от 26 октября 2021 года и действовала со 2 января по 31 декабря 2022 года. Ставка ЕТТ ЕАЭС составляет 5% от таможенной стоимости.

ЕАЭС ЕЭК Евразийская экономическая комиссия
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