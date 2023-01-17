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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Самолеты НАТО AWACS прибыли в Румынию для слежения за российской военной авиацией

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - На авиабазу Отопени под столицей Румынии Бухарестом в понедельник прибыла группа натовских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS, которые будут следить за действиями российской военной авиации, сообщил румынский телеканал PROTV News.

Как сообщало на минувшей неделе командование Объединенных ВВС НАТО, самолеты будут поддерживать усиленное присутствие Североатлантического союза в регионе (Юго-Восточной Европы) и следить за военными действиями России. Миссия рассчитана на несколько недель.

"Наши AWACS могут обнаруживать самолеты за сотни километров, что делает их ключевым средством сдерживания и обороны НАТО", - заявила официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

Самолеты переброшены в Румынию с авиабазы в Гайленкирхене (Германия), где размещено 14 самолетов AWACS, находящихся в подчинении натовского командования.

По имеющимся данным, в понедельник в Румынию прибыло три самолета AWACS.

Как отметили в командовании, с февраля 2022 года натовские самолеты AWACS осуществляют регулярное патрулирование над Восточной Европой и регионом Балтийского моря для отслеживания действий российских боевых самолетов вблизи границ альянса.

НАТО Румыния AWACS
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