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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Бердымухамедов и Путин обсудили предстоящий визит российской делегации в Туркменистан

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Туркменский лидер Сердар Бердымухамедов обсудил по телефону во вторник с президентом РФ Владимиром Путиным предстоящий визит в Туркменистан российской делегации во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Собеседники уделили особое внимание намеченному на 19-20 января визиту в Туркменистан премьер-министра РФ Михаила Мишустина, следует из сообщения.

В этой связи отмечалось, что в состав российской делегации, наряду с представителями правительства, войдут руководители субъектов РФ.

Бердымухамедов и Путин подтвердили приверженность двух стран традиционным отношениям дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, отвечающего общим интересам.

Сердар Бердымухамедов Туркменистан Владимир Путин
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