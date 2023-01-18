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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Индонезии

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано в северной части Индонезии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 09:06 мск в среду землетрясения находился в 231 км к северу от города Тернате на одноименном острове.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "уничтожающее".

Индонезия
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