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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Российский лайнер Astoria Grande получил повреждения при швартовке в турецком порту

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Российский круизный лайнер Astoria Grande, на борту которого находилось около 400 российских туристов, получил повреждения при попытке пришвартоваться в турецком порту Амасра из-за сильного шторма, сообщает информационное агентство Anadolu Agency.

"На борту находились 385 российских туристов и 283 члена экипажа, пострадавших нет", - пишет издание.

Как отмечает портал, судно попыталось зайти в гавань, но из-за ветра, дующего со скоростью 40 км/час, борт лайнера ударился о причальную стенку, получив повреждения. Сейчас судно вышло из порта и дрейфует, чтобы переждать непогоду. Водолазы проводят проверку состояния лайнера.

Astoria Grande - единственный лайнер в России, осуществляющий морские круизы из Сочи за границу по Черному морю. Он рассчитан на 1,3 тыс. человек. В 2022 году лайнер выполнил 16 круизов в Турцию, в этом году планируется запуск круизов в Египет.

Амасра - новый порт в провинции Бартын, расположенной на побережье Черного моря к востоку от Стамбула. Его строительство было завершено летом 2022 года. Astoria Grande стал первым судном, прибывшим в порт в августе 2022 года в рамках круиза из Сочи.

Турция
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