Японский экспорт вырос в декабре минимально с января

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Объем японского экспорта в декабре 2022 года вырос на 11,5% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, до 8,787 трлн иен ($68,72 млрд). Об этом свидетельствуют данные министерства финансов Японии.

Повышение экспорта отмечено по итогам 22-го месяца подряд, однако его темпы стали самыми низкими с января 2022 года. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост экспорта на 10,1% в декабре после его повышения на 20% месяцем ранее.

Поставки за рубеж транспортных средств увеличились на 14,5%, промышленного оборудования - на 13,2%, железа и стали - на 3,7%, химической продукции - на 1,3%.

Экспорт в США вырос на 16,9%, в Южную Корею - на 9,1%, в Индонезию - на 20,9%, в ЕС - на 27%, в Китай - снизился на 6,2%, в Россию - упал на 18,9%.

Объем японского импорта повысился в декабре на 20,6%, до 10,236 трлн иен. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 22,4% после ноябрьского скачка на 30,3%.

Японский импорт растет двузначными темпами в процентном выражении уже 20 месяцев подряд. Тем не менее, в декабре темпы его увеличения были минимальными с апреля 2021 года.

Импорт минерального топлива подскочил на 44,1%, в том числе, бензина - на 41,4%, СПГ - на 36,8%. Закупки электротехнического оборудования увеличились на 8,5%, химической продукции - на 30,1%, транспортных средств - на 6,8%, промышленных товаров - снизились на 3,7%.

Импорт из Китая вырос на 6,4%, из США - на 31,6%, из Гонконга - на 18,9%, из Германии - на 13,8%, из Индии - снизился на 8,3%.

Дефицит торгового баланса Японии в декабре составил 1,449 трлн иен по сравнению с 603,1 млрд иен годом ранее и 2,029 трлн иен в ноябре.

По итогам года дефицит составил 19,971 трлн иен, что является максимумом с 1979 года. Годовой объем экспорта повысился на 18,2%, импорта - на 39,2%.