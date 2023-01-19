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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:25

МИД РФ внес в стоп-лист 31 гражданина Новой Зеландии

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Россия в качестве ответной меры вводит персональные санкции в отношении 31 гражданина Новой Зеландии, сообщили в четверг в МИД РФ.

Как отмечается в сообщении на сайте ведомства, "въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 31 новозеландца из числа представителей власти, журналистов и общественных деятелей".

Список внесенных в российский "стоп-лист" новозеландцев также опубликован на сайте МИД РФ.

МИД РФ Новая Зеландия
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