Эстония передаст Украине вооружения и военную технику на 113 млн евро

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии на заседании в четверг поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура предоставить Украине военную помощь общей стоимостью 113 млн евро.

В новый пакет эстонской военной помощи входят гаубицы, боеприпасы, машины поддержки артиллерийских частей и гранатометы. В результате общий объем военных поставок Эстонии Украине вырастет до 370 млн евро.

В правительстве заявили, что эти поставки не снижают обороноспособность Эстонии, боеготовность вместо отправляемой на Украину артиллерии будет восстановлена в ближайшее время за счет перехода на самоходные южнокорейские гаубицы К9 Thunder и усиления частями союзников, в том числе, имеющих на вооружении американские системы HIMARS.

Ранее Эстония поставила Украине противотанковые комплексы Javelin, гаубицы, противотанковые гранатометы, минометы. Во взаимодействии с Германией Таллин передал Украине два полевых госпиталя и медикаменты на 15 млн евро.