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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:35

Около 500 человек эвакуировали из-за пожара в трущобе Сеула

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Около 500 человек были эвакуированы из-за пожара в деревне Курен - последней оставшейся трущобе в Сеуле, сообщает агентство "Ренхап".

Пожар вспыхнул в пятницу в 6:28, власти заявили, что для тушения пожара направлено 140 пожарных.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель призвал к максимальным усилиям по мобилизации всех имеющихся пожарных и оборудования.

Министр внутренних дел страны Ли Сан Мин также приказал защитить жителей, проживающих поблизости.

В деревне Курен насчитывается более 650 домохозяйств, поселок расположен в южной части района Каннам, где находится самая дорогая недвижимость в стране.

Южная Корея Сеул
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