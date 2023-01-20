Береговая охрана США следит за российским разведывательным кораблем у Гавайских островов

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Береговая охрана США в последние недели отслеживает действия российского разведывательного корабля, находящегося вблизи Гавайских островов, сообщила служба.

"Береговая охрана США в настоящее время следит за российским кораблем, действующим в районе Гавайских островов. В рамках нашей повседневной деятельности мы отслеживаем все суда в Тихоокеанском регионе с помощью наземных и воздушных средств и совместных возможностей (различных) ведомств", - сообщил начальник отдела внешних связей, капитан второго ранга Дэйв Милн.

Береговая охрана США опубликовала видео корабля, снятого с воздуха, во время его дозаправки в Тихом океане другим судном.

По данным американских СМИ, речь идет о среднем разведывательном корабле ССВ-535 "Карелия" (по кодификации НАТО - класса Vishnya) Тихоокеанского флота РФ, который часто появляется вблизи Гавайских островов.