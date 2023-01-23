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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Российская "дочка" литовского производителя снеков Mantinga сменила владельца

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Российская "дочка" Mantinga Group (Литва), одного из ведущих производителей хлеба, снеков и замороженных продуктов в странах Балтии, сменила владельца.

Согласно данным ЕГРЮЛ, с 18 января 2023 года ООО "Фуд сервис солюшн" (ООО "Мантинга") на 100% принадлежит Петру Прудникову. Он также является владельцем и совладельцем нескольких компаний в сфере строительства, полиграфии, бухгалтерского учета в РФ.

Компания Mantinga работает на российском рынке с апреля 2002 года. Основным видом деятельности ООО является оптовая торговля замороженными пищевыми продуктами.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Фуд сервис солюшн" в 2021 году составила 235,8 млн рублей против 177,8 млн рублей в 2020 году. 2021 год компания завершила с чистой прибылью в 17,6 млн рублей против чистого убытка в 29,8 млн рублей годом ранее.

Mantinga Group Литва
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