Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Снегопад привел к отключениям электричества в Словении, Хорватии и Черногории

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Снегопады обрушились на ряд районов Словении, Хорватии и Черногории, что привело к автомобильным авариям, падением деревьев на дороги и отключениям электроэнергии из-за обрывов ЛЭП, сообщает AP.

Отключения затронули в том числе Любляну. Скоростная трасса, которая соединяет столицу с побережьем Адриатики, местами перекрыта. Тяжелым грузовикам запретили движение по пострадавшим от бури дорогам.

Синоптики ожидают, что снегопад в Словении прекратится к 24 января.

В Хорватии снегопад также сказался на транспортном сообщении. Прекращено почти полностью паромное движение между материковой частью страны и островами. В центре Загреба порывы ветра обрушили строительные леса, окружавшее здание на ремонте. Обошлось без пострадавших.

Проблемы с подачей электричества также ощущаются в отдаленных от центра населенных пункта в Черногории, столкнувшиеся с сильными снегопадами на выходных.

Словения Хорватия Черногория Загреб Любляна
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Казахстан вновь запретил вывоз автотранспортом бензина, дизтоплива и ряда нефтепродуктов

Казахстан вновь запретил вывоз автотранспортом бензина, дизтоплива и ряда нефтепродуктов

Стартовый комплекс для "Союзов" на Куру могут перестроить под европейские ракеты

Стартовый комплекс для "Союзов" на Куру могут перестроить под европейские ракеты

Президент Туркменистана подписал закон о неприкосновенности Гурбангулы Бердымухамедова

Президент Туркменистана подписал закон о неприкосновенности Гурбангулы Бердымухамедова

Что случилось этой ночью: понедельник, 23 января

Главы МИД стран ЕС в понедельник обсудят помощь Украине

Главы МИД стран ЕС в понедельник обсудят помощь Украине

Подозреваемый в причастности к стрельбе в калифорнийском Монтерей-Парке был найден мертвым

Германия не будет препятствовать Польше при поставке немецких танков Украине

Байден выразил соболезнования близким жертв стрельбы в калифорнийском Монтерей-Парке

Байден выразил соболезнования близким жертв стрельбы в калифорнийском Монтерей-Парке

Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая

Нетаньяху отправил в отставку главу МВД Израиля из-за решения Верховного суда

Нетаньяху отправил в отставку главу МВД Израиля из-за решения Верховного суда
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });