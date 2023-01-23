Снегопад привел к отключениям электричества в Словении, Хорватии и Черногории

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Снегопады обрушились на ряд районов Словении, Хорватии и Черногории, что привело к автомобильным авариям, падением деревьев на дороги и отключениям электроэнергии из-за обрывов ЛЭП, сообщает AP.

Отключения затронули в том числе Любляну. Скоростная трасса, которая соединяет столицу с побережьем Адриатики, местами перекрыта. Тяжелым грузовикам запретили движение по пострадавшим от бури дорогам.

Синоптики ожидают, что снегопад в Словении прекратится к 24 января.

В Хорватии снегопад также сказался на транспортном сообщении. Прекращено почти полностью паромное движение между материковой частью страны и островами. В центре Загреба порывы ветра обрушили строительные леса, окружавшее здание на ремонте. Обошлось без пострадавших.

Проблемы с подачей электричества также ощущаются в отдаленных от центра населенных пункта в Черногории, столкнувшиеся с сильными снегопадами на выходных.